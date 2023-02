News

Sky WOW-Abos mit bis zu 50% Rabatt zum "V-Day"

Sky bietet zum "Valentinstag" die Streaming-Abos von WOW mit bis zu 50% Rabatt an. So reduziert sich der monatliche Preis für WOW Filme & Serien auf 7,49 EUR in den ersten sechs Monaten und ist somit noch günstiger als WOW Serien für 7,99 EUR pro Monat.

Für 12 Monate stehen außerdem WOW Live-Sport für 24,99 EUR oder das Komplett-Paket WOW Live-Sport + Filme & Serien für 29,97 EUR im Monat zur Auswahl.

Zum Ende der Mindestvertragslaufzeit ist eine monatliche Kündigung möglich. Erfolgt diese nicht, laufen die Abo zu den regulären Preisen weiter.

www.wowtv.de

