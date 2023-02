News

Neuer Samsung Odyssey Neo G70C Quantum Mini-LED-Monitor

Bildquelle: Samsung

Der Samsung Odyssey Neo G70C ist der erste Quantum Mini-LED-Monitor von Samsung in flacher Bauart und somit auch der erste Flachbildschirm der Odyssey-Reihe. Er kommt in 43 Zoll im 16:9 Format und mit 4K-Auflösung daher. Mit mattem Display, VESA DisplayHDR 600, 144 Hz Bildwiederholrate, einer Reaktionszeit von 1ms, AMD FreeSync Premium Pro sowie DisplayPort- und HDMI-Anschlüssen will der Odyssey Neo G70C ambitionierte Gamer überzeugen. Mit Flex Move Screen kann man die Bildschirmgröße zwischen 20 und 43 Zoll frei wählen und auch die Samsung Game Bar zur schnellen Einstellung von Seitenverhältnis, Reaktionszeit und Game Picture Mode ist integriert. Samsung Gaming Hub und Samsung Smart Hub sind ebenfalls an Bord.

Der Odyssey Neo G70C kann ab sofort im Samsung Online Shop vorbestellt werden. Ab dem 10.02. ist das Modell im deutschen Handel verfügbar. Die UVP beträgt 1.619,00 Euro.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.