News
Sony: Neuer "Kraven the Hunter"-Trailer online
15.08.2024 (Karsten Serck)
Sony hat einen neuen Trailer für "Kraven the Hunter" veröffentlicht:
Der Marvel-Film mit Aaron Taylor-Johnson und Russell Crowe über die Ursprungsgeschichte des Marvel-Bösewichts Kraven soll am 12.12.2024 in den deutschen Kinos starten.
