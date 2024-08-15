News

Sony: Neuer "Kraven the Hunter"-Trailer online

Sony hat einen neuen Trailer für "Kraven the Hunter" veröffentlicht:

Der Marvel-Film mit Aaron Taylor-Johnson und Russell Crowe über die Ursprungsgeschichte des Marvel-Bösewichts Kraven soll am 12.12.2024 in den deutschen Kinos starten.

