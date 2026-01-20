"Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Sony Music veröffentlicht "Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" auf Ultra HD Blu-ray. Der bereits im letzten Jahr auf Blu-ray Disc, DVD, CD und LP veröffentlichte Musikfilm erscheint am 27.02.2026 noch einmal einzeln auf Ultra HD Blu-ray.
"Pink Floyd at Pompeii" enthält neben dem Konzert im antiken römischen Amphitheater einige "The Dark Side of The Moon"-Hintergrundaufnahmen und wurde vom Original 35 mm-Master neu abgetastet sowie der Ton von Steven Wilson neu abgemischt. Die Ultra HD Blu-ray ist mit Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 und Hi Res Stereo-Ton (96 kHz/24 Bit) ausgestattet.
Tracklisting
1. Pompeii Intro
2. Echoes Part 1
3. On The Run
4. Careful With That Axe Eugene
5. A Saucerful Of Secrets
6. Us and Them
7. One Of These Days
8. Mademoiselle Nobs
9. Brain Damage
10. Set The Controls For The Heart Of The Sun
11. Echoes Part 2
