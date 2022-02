News

Sony: Finaler "Morbius"-Trailer online

Sony hat den finalen Trailer von "Morbius" veröffentlicht:

Das erste Kino-Abenteuer über den Marvel-Helden mit Jared Leto in der Hauptrolle sollt laut mehreren Verschiebungen jetzt am 31.03.2022 in den deutschen Kinos starten.

Mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Morbius" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist ab dem Sommer zu rechnen.

