News

"The Beatles: 1" mit neuem Dolby Atmos-Mix

Nach "The Beatles: Get Back" und dem berühmten "Rooftop-Konzert" wurde auch die Beatles-Compilation "1" neu in Dolby Atmos abgemischt.

Während die Beatles-Alben "Let It Be" und "Abbey Road" auch auf Blu-ray Disc mit Dolby Atmos veröffentlicht wurden, gibt es die erstmals im Jahr 2000 veröffentlichte Hits-Sammlung "1" bislang nur zum Streaming bei Apple Music. Für den Dolby Atmos-Remix war wieder Giles Martin, der Sohn des Beatles-Produzenten George Martin, verantwortlich.

Ob "1" später noch auf Blu-ray Disc inklusive Dolby Atmos-Sound erscheinen wird, ist derzeit offen.

Die Doku-Serie "The Beatles: Get Back" von Peter Jackson erscheint am 03.03.2022 als Blu-ray Disc-Set mit Dolby Atmos-Mix.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.