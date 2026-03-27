News

Sony erhöht Preise für die PlayStation 5

Sony kündigt eine Preiserhöhung für die PlayStation 5 an. Wegen "des anhaltenden Drucks auf die globale Wirtschaftslage" gelten ab dem 02.04.2026 in Europa die folgenden Preise für die drei Varianten der Spielekonsolen von Sony:

PS5 – 649,99 EUR

PS5 Digital Edition – 599,99 EUR

PS5 Pro – 899,99 EUR

Außerdem wird der Preis für den PlayStation Portal Remote Player ebenfalls am 2. April auf 249,99 EUR erhöht.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.