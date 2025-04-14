News

Sony erhöht Preis für PlayStation 5

Sony kündigt eine Preiserhöhung für die PlayStation 5 an. Diese betrifft zunächst nur die PlayStation 5 "Digital Edition" ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk. Für diese steigt die unverbindliche Preisempfehlung am 14.04.2025 auf 499,99 EUR. Die Preise für die Playstation 5 Pro und die klassische PlayStation 5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk sollen im April noch nicht erhöht werden. Sogar günstiger wird der Preis für das Ultra HD Blu-ray-Laufwerk, welches zum Upgrade der "Digital Edition" auch einzeln erhältlich ist. Dieses soll jetzt für 79,99 EUR verkauft werden.

