News
"The Assessment" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
14.04.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "The Assessment" auf Ultra HD Blu-ray. Das Science-Fiction-Drama mit Elizabeth Olsen, Alicia Vikander und Himesh Patel läuft ab dem 03.04.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 21.08.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10 und wird zusammen mit einem 24-seitigen Booklet mit einem Text von Kathrin Horster präsentiert.
Update: "The Assessment" erscheint neben dem 4K-Mediabook auch einzeln auf Blu-ray Disc.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.