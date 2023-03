News

Sky zeigt kostenloses "The Last of Us"-Making of

Sky hat ein kostenloses Making of zur ersten Staffel von "The Last of Us" veröffentlicht. Aufgrund der Altersfreigabe ist das rund 30 Minuten lange Special zur Enstehung der HBO-Serie of nur direkt auf YouTube zu sehen.

Inzwischen sind alle Folgen der ersten Staffel von "The Last of Us" bei Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf zu sehen - bei Sky Q auch in Ultra HD. Seit Anfang März wird die erste Staffel auch im linearen TV-Angebot von Sky via Satellit, Kabel und IPTV auf dem Sender Sky Atlantic ausgestrahlt. Außerdem kann man die Staffel inzwischen auch bei Amazon Prime Video und Apple iTunes kaufen.

Voraussichtlich im Sommer wird "The Last of Us" von Warner auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

