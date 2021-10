News

Sky zeigt "Dexter: New Blood" in Ultra HD

Sky zeigt ab dem 22. November die neue SHOWTIME Special Event Serie "Dexter: New Blood" mit Michael C. Hall. Die zehn neuen Episoden sind immer wöchentlich montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar - mit deutscher Synchro oder in der Originalfassung. Sky Q-Abonnenten können "Dexter: New Blood" auch in Ultra HD abrufen.

www.sky.de

