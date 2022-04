News

Sky bietet 5.000 Tickets für Privat-Konzerte der Fantastischen Vier

Sky Kunden, die sich für das kostenlose Treueprogramm Sky Extra angemeldet haben, werden mit Ticket-Codes für eines von zwei Privatkonzerten der Fantastischen Vier belohnt, die im Rahmen der Jubiläums-Tour anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Band am 12. Mai 2022 in Köln (E-Werk) und am 29. Mai 2022 in München (Circus Krone) stattfinden werden. Ab heute erhalten Sky Kunden über die Sky Extra Website den persönlichen Ticket-Code für eines der Konzerte. Sky Kunden können sich unabhängig der Vertragsdauer kostenlos bei Sky Extra registrieren und sich die Chance auf ein Ticket sichern. Nach der Auswahl des gewünschten Konzertdatums erhält man eine E-Mail mit einem Ticket-Code, der dann ab dem 27. April 2022 im Ticketshop für bis zu vier Tickets eingelöst werden kann. Insgesamt gibt es 5.000 Tickets, die nach dem "first-come-first-served"-Prinzip vergeben werden. Je Ticket fallen Kosten von zehn Euro an, die zur Unterstützung von Betroffenen des Ukraine-Kriegs gespendet werden.

