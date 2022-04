News

"Asia in Asia - Live at The Budokan, Tokyo, 1983" im Deluxe Set auf Blu-ray Disc

Im Juni erscheint "Asia in Asia - Live at The Budokan, Tokyo, 1983" in einem neuen Deluxe-Set. Das damals von MTV übertragene Live-Konzert der britischen Rock-Band wird in dieser Box auf Blu-ray Disc, zwei CDs und zwei LPs enthalten sein. Eine Einzelveröffentlichung der Blu-ray Disc ist bislang nicht geplant.

Die Blu-ray Disc wird das in Bild und Ton restaurierte Live-Konzert sowie zusätzlich die Laserdisc-Version mit alternativen Kamera-Perspektiven enthalten.

Als Bonus-Material sind u.a. ein 40 Seiten-Buch sowie Poster, Postkarten und Replicas der Konzert-Tickets und Backstage-Pässe dabei.

"Asia in Asia - Live at The Budokan, Tokyo, 1983" erscheint am 10.06.2022.

