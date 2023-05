News

Scorpions-Alben erscheinen als "Colours of Rock" Vinyl LP-Neuauflagen

BMG veröffentlicht zwölf Scorpions-Alben aus den Jahren 1974 bis 2007 als LP-Neuauflagen in der "Colours of Rock"-Reihe. Jedes einzelne Album erscheint in einer unterschiedlichen Farbe auf 180 Gramm-Vinyl. Neben den Studio-Alben sind auch die Live-Alben "Tokyo Tapes" und "World Wide Live" dabei. Die meisten Alben erscheinen als einfache Schallplatte während es sich bei "Tokyo Tapes", "World Wide Live" und "Humanity (Hour 1)" um Doppel-Alben handelt. Dadurch ergibt sich auch eine etwas unterschiedliche Preisgestaltung. Die zwölf Vinyl-Neuauflagen der Scorpions sollen ab dem 02.06.2023 im Handel erhältlich sein.

