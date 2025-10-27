News
"Schnappt Shorty" & "Lockout" erscheinen als Blu-ray Disc-Mediabook
28.10.2025 (Karsten Serck)
Infinity Pictures veröffentlicht "Schnappt Shorty" (Get Shorty) und "Lockout" im November auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie aus dem Jahr 1995 mit John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo und Danny DeVito und der Science Fiction-Thriller aus dem Jahr 2012 mit Guy Pearce erscheinen am 28.11.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Englisch in verschiedenen Cover-Varianten exklusiv bei jpc.de.
- Schnappt Shorty - Mediabook - alle Varianten [Blu-ray] bei jpc.de
- Lockout - Mediabook - alle Varianten [Blu-ray] bei jpc.de
