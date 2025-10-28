"Downton Abbey: Das grosse Finale" mit Dolby Atmos & "Die komplette Saga" auf Blu-ray Disc (Update)
Universal veröffentlicht "Downton Abbey: Das grosse Finale" (Downton Abbey: The Grand Finale) im Dezember auf Blu-ray Disc. Der Kinofilm von Simon Curtis zum Abschluss der TV-Serie erscheint am 18.12.2025 auf Blu-ray Disc.
Update: Die Blu-ray Disc wird mit Dolby Atmos-Ton in Englisch und Dolby Digital Plus 7.1-Ton in Deutsch ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.
Parallel erscheint auch das Boxset "Downton Abbey: Die komplette Saga", welches auf insgesamt 23 Blu-ray Discs alle Staffeln der Serie und die drei Filme enthält.
- Downton Abbey: Das grosse Finale [Blu-ray] bei Amazon.de
- Downton Abbey: Die komplette Saga [Blu-ray] bei Amazon.de
- Downton Abbey: Das grosse Finale [Blu-ray] bei jpc.de
- Downton Abbey: Die komplette Saga [Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.