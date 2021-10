News

"SAW: Spiral" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

"SAW: Spiral" (Spiral: From the Book of Saw) erscheint am 27.01.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Versionen werden mit einem deutschen und englischem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Die Ultra HD Blu-ray wird neben der Standard-Edition auch auch als Steelbook und Collector's Edition in limitierter Auflage erscheinen. Neben "SAW: Spiral" erscheinen parallel auch eine Steelbook-Edition von "SAW" auf Ultra HD Blu-ray sowie eine neue "SAW 1-9"-Gesamtedition auf Blu-ray Disc:

SAW: Spiral (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Audiokommentar von Regisseur Darren Lynn Bousman, Drehbuchautor Josh Stolberg und Filmkomponist Charlie Clouser

Audiokommentar von den Produzenten Oren Koules und Mark Burg

Inspiration schöpfen: Illustrierte Entwürfe der Fallen

Entschlüsselung der Marketingspirale

Die Konsequenzen deiner Handlungen: Die Entstehung von SAW: Spiral

Ein neues Kapitel in einem alten Buch

Neues Blut

Eine ruhige Hand

Das Aufstellen der Fallen

Weghacken

Die bereits erhältliche britische Ultra HD Blu-ray kann auch über Amazon.de bestellt werden und enthält einen englischen Dolby Atmos-Mix. Eine deutsche Tonspur ist nicht vorhanden.

