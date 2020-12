News

Samsung zeigt Teaser für "First Look"-Event

Samsung hat einen Teaser für das virtuelle "First Look"-Event am 6. Januar 2021 veröffentlicht, bei dem eine neue Bildschirm-Generation vorgestellt werden soll:

Ob es sich dabei um neue QLED-Fernseher oder eine ganz neue Technik handeln soll, lässt Samsung in der Ankündigung offen:

Mit The First Look 2021 bringt Samsung seine innovativen Technologien direkt auf Ihren Bildschirm. Erleben Sie die neusten Produkte, innovative Ideen und Visionen rund um das Display von morgen.

Seien Sie am 6. Januar um 17 Uhr im Samsung Newsroom oder auf Samsung.com dabei, wenn der Livestream zu The First Look 2021 beginnt – und eine neue Bildschirm-Generation das Licht der Welt erblickt.

Bereits gestern hatte Samsung als Vorab-Info zur CES angekündigt, dass die neuen QLED-Fernseher des Modelljahrs 2021 mit HDR10+ Adaptive ausgestattet sein sollen.

