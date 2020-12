News

CES: Neue transparente OLEDs von LG

LG Display stellt auf der CES 2021 neue transparente OLED-Bildschirme vor. Dazu hat der Display-Produzent verschiedene Anwendungsbeispiele für ein transparentes 55 Zoll OLED entwickelt.

Dieses verfügt z.B. beim "Smart Bed" über ein in den Rahmen integriertes "Cinematic Sound OLED (CSO)" Lautsprecher-System und lässt sich auf Knopdruck am Fußrand eines Betts ausfahren, um Informationen oder TV-Programme in verschiedenen Formaten anzuzeigen. Der Rahmen ist beweglich und kann auch an anderen Stellen im Haus genutzt werden.

Weitere Anwendungen für den Business-Bereich zeigen z.B. die Anzeige von Informationen in Restaurants oder U-Bahn-Stationen auf transparenten OLEDs. Laut LG bietet der transparente 55 Zoll OLED-Bildschirm eine Durchsichtigkeit von 40% im Vergleich zu 10% bei herkömmlichen LCD-Bildschirmen.

LG wird die neuen transparenten OLEDs neben weiteren Technik-Neuheiten online im Januar 2021 auf der virtuellen CES vorstellen. Dort werden auch die neuen QNED-Fernseher von LG präsentiert.

