Samsung Vorbesteller-Aktion für TV- und Soundbar-Modelle 2023

Samsung

Samsung gibt mit einer exklusiven Pre-Order Aktion den Startschuss für die Markteinführung der 2023er TV-Geräte und Soundbars. Wer bis zum 16. April ausgewählte Fernseher der neuen Generation vorbestellt, erhält eine Soundbar gratis beim Kauf dazu. Alternativ kann man sich beim Kauf der teilnehmenden Premium-Soundbars über Cashback von bis zu 150 Euro freuen. Teil der Aktion sind Neo QLED TVs in 8K und 4K, darunter die neuen Modellreihen QN900C, QN800C, QN95C und QN94C in den Größen 43 bis 75 Zoll, sowie Samsung OLED-Modelle (S95C, S90C, S94C in 55 bis 77 Zoll) im Bundle mit einer ausgewählten Soundbar der Q- oder S-Serie. Auch Lifestyle TVs wie The Frame zählen zu den Aktionsgeräten. Bei den Soundbars gibt es die Q995GC und Q935GC im Vorverkauf.

Die Fernseher und Soundbars können im Aktionszeitraum vom 14. März bis zum 16. April 2023 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern vorbestellen. Für den Erhalt der Soundbar-Zugabe oder des Cashbacks kann das erworbene Aktionsgerät vom 14. März bis zum 15. Mai 2023 unter samsung.de/tv-vorbestellen registriert werden.

