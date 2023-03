News

"Doctor Who - Die Bestimmung der Daleks" erscheint als limitierte Blu-ray Disc-Edition

Polyband veröffentlicht "Doctor Who - Der vierte Doktor - Die Bestimmung der Daleks" (Destiny of the Daleks) im Juni auf Blu-ray Disc. Bei Amazon soll eine limitierte Sonderedition der BBC-Serie ab dem 30.06.2023 inklusive deutschem und englischem Dolby Digital 5.1-Ton erhältlich sein.

Bereits im März und April erscheinen weitere "Doctor Who" Blu-ray Disc-Sets von Polyband:

