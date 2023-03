News

Oscar-Kandidat "The Banshees of Inisherin" jetzt in 4K & HDR bei Amazon, Apple & Disney+

"The Banshees of Inisherin" ist jetzt zum Streaming in 4K & HDR bei Disney+ sowie bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich. Apple unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Der Film von "Brügge sehen … und sterben?"-Regisseur Martin McDonagh mit Colin Farrell und Brendan Gleeson über eine jahrelange Freundschaft, die plötzlich aufgekündigt wird, war in diesem Jahr für insgesamt neun Oscars nominiert, ging jedoch im Unterschied zu "Everything Everywhere all at once" und "Im Westen nichts Neues" bei der Preisverleihung komplett leer aus.

Eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung von "The Banshees of Inisherin" wurde bislang noch nicht angekündigt.

