Samsung verlängert "Made for Germany"-Aktion bis 31. Oktober

Samsung verlängert die "Made for Germany"-Aktion und bietet Anwendern weiterhin attraktive Streaming-Pakete für bis zu 12 Monate gratis beim Kauf eines Aktionsgerätes. Partner wie WOW, RTL+ oder Zattoo stehen für Serien- und Filmfans sowie Sportbegeisterte bereit. Wer sich für eine Aktions-Soundbar entscheidet, kann sich über Musikstreaming via Qobuz freuen. Dafür muss man den modellabhängigen Gutscheincode abrufen und beim jeweiligen Contentpartner einlösen.

Made for Germany Streaming-Paket

Samsung bietet in Kooperation mit populären Streaming-Plattformen noch bis zum 31. Oktober 2025 allen Käufern eines TVs oder einer Soundbar aus dem diesjährigen Line-Up eine große Auswahl an Content. Entscheidet man sich z.B. für den QN990F, kann man mit WOW 12 Monate lang den gesamten Live-Sport von Sky Sport genießen. Inklusive aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und die komplette 2. Bundesliga mit Sky Original-Konferenz sowie die Bundesliga-Sonntagsspiele nach Abpfiff auf Abruf. Auch dabei sind die Premier League-Spiele und die des DFB-Pokals, außerdem Formel 1, Tennis, etc.

Alle Infos zum Samsung Neo QLED 8K-TV QN990F hier:

Die OLED-TVs und Neo QLED 4K-Modelle von Samsung sind ebenfalls Teil der Aktion. Der S95F hat nicht nur ein WOW-Paket im Gepäck, sondern auch Content von RTL+, Sportsworld, etc. Ebenso der QN90F.

Die Samsung TVs und Soundbars lassen sich dank Q Symphony perfekt kombinieren. Zusammen z.B. mit der Q-Serie Soundbar HW-Q99F mit 11.1.4-Kanal-System und 8" Subwoofer gibt es Spektakel im Wohnzimmer.

Mix & Match Deals und Glare Free Cashback

Über die "Made for Germany"-Aktion hinaus kann man auch von Cashback profitieren und das Ganze mit der Cashback-Aktion für "blendfreies Entertainment" (bis 07.09.25) sowie den "Mix & Match Deals" (bis 28.09.2025) kombinieren. Bis zu 9.000 Euro Cashback kann man hier maximal erreichen (5.000 € Cashback beim Kauf eines Neo QLED 8K GQ98QN990FTXZG oder 9.000 € Cashback in Kombination mit dem Kauf einer Aktions-Soundbar der Mix&Match Dea!s Aktion. Der Cashback variiert je nach Aktionsgerät.)

Samsung bietet im Übrigen Updates für sein Betriebssystem für bis zu 7 Jahre an, um die Geräte langfristig mit aktuellen Features und Sicherheitsupdates zu versorgen. Samsung ist außerdem der erste Hersteller, der das IT-Sicherheitskennzeichen für Smart TVs der Modellreihen des Jahres 2025 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten hat.

