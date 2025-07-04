TEST: Samsung 65 Zoll 4K OLED-TV S95F - visuell ultrahell und ultraplastisch?

Im Testraum eingetroffen ist der 2025er Samsung OLED-TV S95F 4K Vision AI Smart TV - so lautet die recht sperrige offizielle Bezeichnung. Aktuell kostet der elegante Fernseher direkt bei Samsung 3.219 EUR. Wahlweise ist er, außer in 65 Zoll auch in 55, 77 sowie inn 83 Zoll erhältlich. Die Preise lauten dann 2.399, und 4.029 EUR, der 83-Zöller ist aktuell nicht mit einem Kaufpreis auf der Website geführt und auch sonst schwer zu finden.

Es handelt sich beim S95F um ein "Made For Germany" Gerät, das heißt: Im Aktionszeitraum vom 01. April 2025 bis zum 31. Juli 2025 gibt es direkt von Samsung kostenlose, attraktive Zusatzangebote. Hier kann man mehr dazu finden. Der stolze Besitzer des S95F erhält auch Zugriff auf Samsung TV Plus - hier kann man kostenlos lineares Fernsehen oder auch On Demand-Inhalte genießen.

Weiterhin ist beim S95F ein sieben Jahre umfassendes Upgrade-Versprechen auf stets die neueste One UI Tizen-Version inbegiffen.

Merkmale des S95F umfassen den Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor, das Glare Free-Display, das störende Spiegelungen unterbindet, OLED HDR Pro (laut Samsung bis zu 70 Prozent heller als das einfachere System OLED HDR+) sowie, das wird Gaming-Liebhaber freuen, der Motion Xcelerator 165 Hz. Der Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor greift beim 4K AI Upscaling auf nicht weniger als 128 neuronale Netzwerke zurück. Das heißt: Ein extrem detailreiches, exakt zum jeweiligen Content passendes Hochrechnen auf die native 4K Panelauflösung des TVs ist ein großer Vorzug des S95F.

Natürlich wird die Bild- und Tonqualität mittels Künstlicher Intelligenz effektiv verbessert. Samsung implementiert einen AI Mode, der ein Schnellzugriffsmenü für adaptive Bild- und Toneinstellungen umfasst. Wird der AI-Modus aktiviert, so optimiert er sämtliche Inhalte exakt passend, und bezieht auch die Umgebung mit ein. Samsung erwähnt insbesondere "Adaptive Sound Pro". Um hier den bestmöglichen Klang offerieren zu können, wird auch die Beschaffenheit des Raums, in dem der S95F steht, berücksichtigt. Zudem ermöglicht die von Künstlicher Intelligenz gestützte Audio-Remastering-Technologie eine enorm hoch liegende Sprachverständlichkeit sowie einen authentischen Klang.

Samsung führt auch einen Vergleich des Prozessors der dritten Generation zu einem Vorgänger der zweiten Generation an. Der Neural Quantum 4J AI Gen2 kommt in der einfacheren OLED-Serie S85F auch 2025 zum Einsatz. Der neue Prozessor, verspricht Samsung, bietet eine bis zu zweimal schnellere NPU, 6,4 mal bessere neuronale AI-Netzwerke, eine bis zu 2,1 mal schnellere GPU und eine um bis zu 17 Prozent schnellere CPU. Ob man dies in der Praxis bemerkt, werden wir später sehen.

Vorhanden beim S95F ist der Real Depth Enhancer, der den Kontrast zwischen dem Bildvordergrund und dem Bildhintergrund verstärkt. Dadurch nimmt das menschliche Auge eine gesteigerte räumliche Tiefe wahr. Der S95F hat überdies eine Pantone-zertifizierte Farbdarstellung. So wird die saubere Präsentation von bis zu 2.140 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Die Farbwiedergabe wird auch mittels des Color Boosters Pro optimiert. Eine besonders lebendige, dynamische Farbdarstellung soll mittels des Systems möglich sein.

Und damit auch die Bewegungen zum enorm hohen visuellen Niveau passen, ist der AI Motion Enhancer Pro ebenfalls im prall gefüllten Ausstattungspaket enthalten. Flüssige, scharfe Bewegungsabläufe werden so möglich, auch bei schnellen Actionsequenzen und bei Sportübertragungen. Bleibt noch das Auto HDR Remastering Pro - Samsungs Künstliche Intelligenz erkennt die Differenz zwischen SDR sowie HDR und bringt Standard-Inhalte annähernd auf das Niveau von HDR-Content.

Sound-technisch ist die Ausstattung ebenfalls sehr umfangreich. Bestandteile sind hier das schon hinlänglich bekannte, auch in der Redaktion oft verwendete Q Symphony. Hier arbeiten Soundbar und das Audiosystem im TV nahtlos zusammen, um ein besonders intensives Klangerlebnis zu ermöglichen. Dank der Samsung Top Channel-Lautsprecher kommen, so wird es versprochen, auch Dolby Atmos-Inhalte besonders gut zur Geltung. Object Tracking Sound Plus garantiert in Verbindung mit dem verbauten 4.2.2-Kanal-Lautsprechersystem einen realistischen sowie intensiven 3D-Sound. Auch hier zeichnet sich die AI des TVs für die akustische Performance verantwortlich. Und damit Stimmen immer optimal verstanden werden, gibt es den Active Voice Amplifier Pro, der, wie sich unschwer erraten lässt, ebenfalls KI-gestützt ist.

Freuen können sich auch Gamer. Der Gaming Hub des unter Tizen laufenden Betriebssystems stellt den Kontakt zu Cloud Gaming-Plattformen her, hier kann man auch ohne Konsole spielen. Natürlich ist der Gaming Hub auch für Konsolenspiele und Standalone-Apps der richtige Partner. Klar dürfte zudem sein, dass die hochentwickelte Künstliche Intelligenz auch für Gamer von großem Interesse ist. Der AI Auto Game Mode steht hier bereit, er erkennt das Genre des aktuellen Games automatisch und stellt den TV optimal im Sinne eines fesselnden Spieleerlebnisses ein.

Der S95F ist zudem zu AMD FreeSync Premium Pro für HDR-Gaming ohne störende Ruckeleffekte kompatibel. Natürlich wird vom S95F der Auto Low Latency Mode (ALLM) beim Anschluss des Gaming-Devices über HDMi unterstützt. Die Samsung Game Bar hat den Job, sich als praktisches In-Game-Menü zu bewähren. Parameter wie FPS, der Input Lag, der Minimap Zoom und andere Einstellungen können hier bequem an einem Ort vorgenommen werden. Darüber hinaus kann man die Ultra Wide-Formate 21:9 und 32:9 nutzen. Überdies ist der S95F kompatibel zu Philips Hue - für ein perfektes immersives Erlebnis auch beim Gaming. Der Samsung Smart TV analysiert Farben sowie Bewegungen auf dem Screen und synchronisiert sie mit einem angeschlossenen Hue-Lichtsystem.

Technologisch im Fokus steht Samsung Vision AI - "dein smarter Begleiter fürs Leben", verspricht der Hersteller. AI-Funktionen beinhalten zum Beispiel "Click To Search" - läuft aktuell eine Sendung, kann man sich mit einem einzigen Klick über die Fernbedienung weitere Informationen zu den Schauspielern oder aber weitere Empfehlungen ähnliche Inhalte betreffend abholen. Auch ein Merkmal ist die Live-Übersetzung. Hier erkennt die Künstliche Intelligenz die Sprache der Untertitel der persönlichen Inhalte und übersetzt sie umgehend in die vom Anwender gewählte Sprache. Auch an Bord ist Samsungs hauseigener Sprachassistent namens Bixby. In der 2025er Smart TV-Generation präsentiert er sich weiter verbessert. Nun ist das System in der Lage, mehrere Befehle zur gleichen Zeit zu verarbeiten. Dank des erweiterten Kontextverständnisses ermöglicht Bixby, so Samsung, "reibungslose, intuitive Interaktionen".

Eine umfassende Gerätesteuerung sowie eine komfortable Suche nach Inhalten ist mit Bixby ebenfalls möglich. Für Haustierbesitzer Interessent ist "Pet Care". Hier wird die AI des smarten Fernsehers genutzt, um beispielsweise Hundegebell zu erkennen, und den Besitzer des Samsung TVs darüber in Kenntnis zu setzen, dass das Tier offenbar Aufmerksamkeit benötigt. Man kann sogar Routinen festlegen, um in der Abwesenheit Inhalte wiedergeben zu lassen, die das Tier z.B. beruhigen. Beruhigend ist auch, dass der S95F natürlich kompatibel zur Samsung Smart Things App ist. Innerhalb der Smart Things App vernetzen sich sämtliche Samsung Devices, die zur App kompatibel sind. Das können nicht nur TVs oder Soundbars, sondern auch Waschmaschinen, Kühlschränke oder andere Haushaltsgeräte sein.

Anschlüsse

Praktisch und stilvoll zugleich: Die One-Connect-Box beherbergt alle Anschlüsse

Nur dieses eine Kabel führt direkt zum TV

Die One-Connect-Box löst auch die Kabel-Problematik bei der Wandmontage besonders elegant

Bei der Positionierung des S95F auf dem Standfuß liegt die One-Connect-Box direkt auf und verschmilzt praktisch zu einer Einheit mit dem TV

HDMI-Schnittstellen, USB-Slots und One Connect-Verbindung

Ethernet-Slot, optischer Digitalausgang, Tuner-Anschlüsse und Common Interface

Sämtliche Anschlüsse befinden sich an der mitgelieferten Slim One Connect Box. Diese kann entfernt vom Display aufgestellt oder einfach auf der Rückseite des Fußes befestigt werden. Der Samsung bringt zunächst die Anschlüsse für den Twin-Tuner für DVB-C, DVB-T2 und DVB-S2 mit. Zudem ist ein Slot für ein Common Interface (Ci+, Version 1.49 vorhanden Weiter stehen vier HDMI-Slots zur Verfügung, die kompatibel zu wichtigen HDMI 2.1 Spezifikationen sind: 4K @ 120 Hz (bis zu 144 Hz), VRR (Variable Refresh Rate), Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Low Latency Mode), eARC (HDMI-Anschluss 3). Weiter gibt es HDMi Quick Switch und Samsung Anynet+ (HDMI-CEC). Der S95F bringt drei USB-Anschlüsse (USB-A) und einen Ethernetanschluss mit. Das WiFi-Modul entspricht dem Standard Wi-Fi 5, und Bluetooth ist in der Version 5.3 vorhanden. Ergänzt wird das Sortiment noch um einen optischen digitalen Ausgang.

Verarbeitung und Fernbedienung

Eleganter Metallrahmen

Hier nochmal in der Detailansicht

Die obere Ecke

Rückseite des S95F Gesamtaufnahme

Die Slim One-Connect-Box einzeln

Samsung One Remote S95F

Solar-Panel auf der Rückseite

Dadurch, dass die gesamte Anschlusssektion des S95F in der Slim One Connect Box verstaut ist, stört diese nicht hinsichtlich der Bautiefe beim Display. Diese ist enorm gering und überall, demnach oben und unten, identisch. Der sehr dünne Rahmen besteht aus Aluminium und ist sehr genau verarbeitet. Auch der vom Design hier zeitlos-schlichte Standfuß passt zum Anspruch des Hauptgeräts und ermöglicht einen soliden Stand des edlen Smart-TVs. Die Slim One Connect Box besteht aus Kunststoff und ist ebenfalls schlicht gehalten. Die Anschlüsse sind allesamt präzise eingepasst. Im Lieferumfang enthalten ist eine Samsung-typisch sehr kompakte Kunststoff-Fernbedienung, die durch ihre Solarzellen auf der Rückseite als tatsächlich nachhaltig zu bezeichnen ist. Die kleine Remote liegt gut in der Hand, besitzt aber nur das Nötigste an Bedienelementen. Daher müssen zahlreiche Funktionen, für die es auf größeren Exemplaren eigene Tasten auf der Fernbedienung gibt, über grafische Einblendungen auf dem Display vorgenommen werden.

Weiter geht es auf Seite 2 mit der Einrichtung und dem Menü des Samsung S95F:

