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Google bringt Dolby Atmos auf Android Auto

Bildquelle: Dolby

Google erweitert Android Auto künftig um Unterstützung für Dolby Atmos. Zu den ersten unterstützten Automobilmarken zählen unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Genesis, Mahindra sowie Tata Motors.

Mit der Integration von Dolby Atmos in Android Auto wird immersiver Klang zunehmend zum Standard moderner Fahrzeug-Infotainment-Systeme. Google und Dolby sehen darin einen wichtigen Schritt, da Nutzer hochwertige Unterhaltungserlebnisse heute nahtlos über unterschiedliche Geräteklassen hinweg erwarten – vom Smartphone bis zum Auto.

Für Verbraucher eröffnet sich damit eine weitere Möglichkeit, Dolby-Atmos-Inhalte über bekannte Streaming-Dienste und Plattformen zu nutzen. Bereits heute unterstützen unter anderem Amazon Music, Apple Music, Audible sowie Apple CarPlay immersive Audioformate.

Laut Dolby arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Automobilherstellern, Zulieferern sowie Plattform- und Streamingpartnern daran, die Integration von Dolby Atmos im Fahrzeug weiter zu vereinfachen und die Verfügbarkeit immersiver Audioerlebnisse auszubauen.

Weitere Infos in englischer Sprache im Blogbeitrag von Google:

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