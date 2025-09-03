News

"Superman" (2025) im Oktober mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

03.09.2025 (Karsten Serck)

Superman 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook A Superman 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook B Superman 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook C

Warner veröffentlicht "Superman" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der neue "Superman"-Film von James Gunn mit David Corenswet erscheint am 16.10.2025 fürs Heimkino. Alle Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Die Ultra HD Blu-ray kommt auch als Steelbook mit zwei verschiedenen Cover-Varianten in den Handel und als 4K-Steelbook mit „Glow-in-the-Dark“-Effekt exklusiv im Plaion Shop.

Bereits jetzt ist "Superman" in 4K & HDR zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK