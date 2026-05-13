News

"Der Astronaut - Project Hail Mary" jetzt zum 4K-Streaming bei Amazon & Apple

13.05.2026 Karsten Serck

"Der Astronaut - Project Hail Mary" ist jetzt als Heimkino-Premiere zum Streaming in 4K & HDR erhältlich. Nach einer verlängerten Kinoauswertung wird der Science Fiction-Film von Phil Lord & Christopher Miller mit Ryan Gosling und Sandra Hüller über einen einsamen Astronauten auf einer Weltraum-Mission zur Rettung der Welt als 4K-Stream u.a. bei Amazon Prime Video und Apple zum Kauf und Verleih angeboten.

Bei Apple gibt es den 4K-Stream auch inklusive Dolby Vision und einem englischen Dolby Atmos-Mix. Die Veröffentlichung von "Der Astronaut - Project Hail Mary" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist für den 27.08.2026 geplant.

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK