"Der Astronaut - Project Hail Mary" jetzt zum 4K-Streaming bei Amazon & Apple
"Der Astronaut - Project Hail Mary" ist jetzt als Heimkino-Premiere zum Streaming in 4K & HDR erhältlich. Nach einer verlängerten Kinoauswertung wird der Science Fiction-Film von Phil Lord & Christopher Miller mit Ryan Gosling und Sandra Hüller über einen einsamen Astronauten auf einer Weltraum-Mission zur Rettung der Welt als 4K-Stream u.a. bei Amazon Prime Video und Apple zum Kauf und Verleih angeboten.
Bei Apple gibt es den 4K-Stream auch inklusive Dolby Vision und einem englischen Dolby Atmos-Mix. Die Veröffentlichung von "Der Astronaut - Project Hail Mary" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist für den 27.08.2026 geplant.
- Der Astronaut - Project Hail Mary [UHD] bei Amazon Prime Video
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K] bei Apple iTunes
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary [Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary [Blu-ray] bei jpc.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Der Astronaut - Project Hail Mary [Blu-ray] im Plaion Shop