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devolo zeigt neue WiFi-7- und Glasfaserlösungen auf der ANGA COM 2026

Bildquelle: devolo

Auf der ANGA COM 2026 in Köln präsentiert devolo neue Heimnetzwerk-Lösungen auf Basis des aktuellen WiFi-7-Standards. Im Mittelpunkt stehen die beiden Glasfaser-Ethernet-Router devolo WiFi 7 BE6500 und devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band, die sich flexibel als Mesh-System oder Access Point einsetzen lassen.

Mit den neuen Modellen erweitert devolo sein bestehendes Portfolio aus Powerline-Adaptern, WLAN-Repeatern und Mesh-Lösungen. Einrichtung und Verwaltung erfolgen zentral über die devolo Home Network App. Beide Router unterstützen moderne Sicherheitsstandards wie WPA3 sowie aktuelle WiFi-7-Technologien, darunter Multi Link Operation, OFDMA, MU-MIMO und Band Steering.

Front- und Rückseite

Für kabelgebundene Geräte integrieren die Router insgesamt vier Netzwerkanschlüsse mit drei Gigabit-Ports sowie einem 2,5-Gbit/s-Ethernet-Anschluss. Dank Unterstützung der Frequenzbereiche 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz bieten die neuen Modelle hohe Datenraten, geringere Latenzen und eine stabile Versorgung zahlreicher Endgeräte. Gleichzeitig bleiben die Router vollständig kompatibel zu älteren WLAN-Standards.

Die Modellbezeichnungen verweisen auf die maximalen WLAN-Geschwindigkeiten: Der devolo WiFi 7 BE6500 erreicht laut Hersteller bis zu 6.500 Mbit/s (brutto), während der devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band Übertragungsraten von bis zu 9.300 Mbit/s (brutto) ermöglichen soll.

devolo bietet beide Router jeweils als Einzelgerät, 2er- oder 3er-Mesh-Kit sowie als Erweiterungs-Kit an. Der BE6500 ist bereits erhältlich und wir konnten die Geräte bereits in einem Test unter die Lupe nehmen. Das Topmodell BE9300 Tri-Band soll in den kommenden Wochen folgen.

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