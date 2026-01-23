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Samsung TV Plus knackt Marke von 100 Millionen Nutzern

Bildquelle: Samsung

Samsung TV Plus startet 2026 mit einem Meilenstein: Der kostenlose FAST-Dienst (Free Ad-Supported Streaming Television) zählt weltweit über 100 Millionen aktive Nutzer und Nutzerinnen pro Monat. Gleichzeitig stiegen die Streaming-Stunden 2025 im Jahresvergleich um 25 Prozent, was Samsung TV Plus zu einer der meistgenutzten Streaming-Apps macht.

Interaktive Formate, Live-Events und Partnerschaften, etwa mit Musik-Acts, Content Creators und großen Sportligen, sollen die Nutzerbindung weiter stärken. Mit einer Bindungsrate von 92 Prozent nach drei Monaten positioniert sich Samsung TV Plus zudem als attraktive Werbeplattform. Das Angebot umfasst weltweit mehr als 4.300 kostenlose Kanäle und ist in 30 Ländern auf Samsung TVs, Galaxy Geräten und Smart Monitoren verfügbar.

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„Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unserem Publikum auf der ganzen Welt erstklassige Unterhaltung zu bieten. Durch beeindruckende interaktive Inhalte, Live-Events und innovative Partnerschaften schaffen wir dieses Jahr ein Entertainment-Erlebnis, das Menschen weltweit miteinander verbindet“, sagte Salek Brodsky, Senior Vice President & Head of Global, Samsung TV Plus. „Die Schwelle von 100 Millionen aktiven Nutzer*innen pro Monat zu überschreiten, ist ein außergewöhnlicher Meilenstein, der das Vertrauen unserer Zuschauer*innen und das Engagement des Teams hinter Samsung TV Plus, bemerkenswerte Unterhaltung für jeden Moment zu bieten, unterstreicht.“

„Mit videobasierten Lerneinheiten auf unseren TVs kann das Erlernen eines Instruments ganz natürlich in den Alltag integriert werden, sodass Lernziele schneller erreicht werden", sagt Hun Lee, Executive Vice President des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics. „Fender Play auf dem heimischen Bildschirm macht das Zuhause zu einem Ort, an dem man gemeinsam lernen und musizieren kann.“

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