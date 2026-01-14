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Samsung kooperiert mit Fender und bringt Fender Play auf TVs

Bildquelle: Samsung

Samsung Electronics hat eine exklusive globale Partnerschaft mit Fender geschlossen. In dessen Rahmen wird es im 01. Halbjahr 2026 die weltweit erste optimierte TV-Edition von Fender Play auf Samsung TVs geben.

Mit Fender Play auf Samsung TVs sollen Musizierende vier verschiedene Instrumente erlernen können: E-Gitarre, Akustikgitarre, Bass oder Ukulele. Es gibt auch On-Demand-Kurse, abgestimmt auf das jeweilige Niveau, mit Schritt-für-Schritt-Lektionen rund um populäre Songs. Im Jam-Modus kann man zudem verschiedene Backgrounds auswählen und bei kuratierten Tracks in verschiedenen Genres mitspielen.

Samsung hat auf der CES 2026 bereits eine Live-Preview mit Bildschirmdemos präsentiert. Die App soll in der ersten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen und ist für Samsung TVs ab dem Modelljahr 2025 verfügbar.

„Mit videobasierten Lerneinheiten auf unseren TVs kann das Erlernen eines Instruments ganz natürlich in den Alltag integriert werden, sodass Lernziele schneller erreicht werden", sagt Hun Lee, Executive Vice President des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics. „Fender Play auf dem heimischen Bildschirm macht das Zuhause zu einem Ort, an dem man gemeinsam lernen und musizieren kann.“

„Wir freuen uns sehr, das immersive Lernerlebnis von Fender Play zu den Samsung TV Nutzer*innen zu bringen und Gitarren-Fans dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern“, sagte Cliff Kim, VP of Growth Strategy Digital Products bei Fender und President der Fender Play Foundation. „Unsere Mission war es immer, Musiker*innen überall auf der Welt weiterzubilden und zu inspirieren. Diese Partnerschaft gibt Musikliebhaber*innen die Möglichkeit, ihre spielerischen Fähigkeiten mit professionellen, interaktiven Lektionen von Fender Play einfach vor dem TV weiterzuentwickeln, zu üben und zu spielen.“

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