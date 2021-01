News

"S.A.S. Red Notice" 4K Ultra HD & Blu-ray-Action im April

Splendid veröffentlicht im April "S.A.S. Red Notice" auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray.

Der Action-Thriller über einen Terroristen-Angriff im Eurotunnel des u.a. an "Fear The Walking Dead" und "The Walking Dead: World Beyond" beteiligten Regisseurs Magnus Martens kommt am 30.04.2021 in den Handel und wird mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein.

