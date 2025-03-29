News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
29.03.2025 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Nosferatu - Der Untote - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Nosferatu - Der Untote (4K Ultra HD Blu-ray]
- Nosferatu - Der Untote [Blu-ray]
- Mufasa: Der König der Löwen - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mufasa: Der König der Löwen [Blu-ray]
- Der König der Löwen & Mufasa [Blu-ray]
- Better Man - Die Robbie Williams Story [4K Ultra HD Blu-ray]
- Better Man - Die Robbie Williams Story [Blu-ray]
- Fargo - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twister - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twister - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die purpurnen Flüsse - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Rache der Pharaonen [Blu-ray]
- Die Rache der Pharaonen - Mediabook A [Blu-ray]
- Die Rache der Pharaonen - Mediabook B [Blu-ray]
- Die Rache der Pharaonen - Mediabook C [Blu-ray]
- Die Rache der Pharaonen - Mediabook D [Blu-ray]
- Die Rache der Pharaonen - Mediabook E [Blu-ray]
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1-5 Steelbook [Blu-ray]
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 5 [Blu-ray]
- Mission: Impossible - Fallout [Blu-ray 3D]
Musik:
- Elton John & Brandi Carlile: Who Believes In Angels? [CD/DVD]
- Elton John & Brandi Carlile: Who Believes In Angels? Tri-Color Vinyl [LP]
- Elton John & Brandi Carlile: Who Believes In Angels? [CD]
- Tracy Chapman [LP]
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Lethal Weapon - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Wolf Man [4K Ultra HD Blu-ray]
- Wolf Man - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Wolf Man [Blu-ray]
- Dune: Prophecy - Staffel 1 Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Star Trek: Sektion 31 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Star Trek: Sektion 31 [Blu-ray]
- Companion - Die Perfekte Begleitung - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Companion - Die Perfekte Begleitung [Blu-ray]
- The Monkey - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Monkey [Blu-ray]
- Mr. No Pain - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mr. No Pain [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mr. No Pain [Blu-ray]
- Mickey 17 - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mickey 17 - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Flight Risk [4K Ultra HD Blu-ray]
- Flight Risk [Blu-ray]
- Anora - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Anora [Blu-ray]
- Sonic the Hedgehog 3 (4K Ultra HD Blu-ray)
- Sonic the Hedgehog 3 (Blu-ray)
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
