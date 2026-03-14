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"Knock Off" mit Jean-Claude Van Damme erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Knock Off - Der entscheidende Schlag" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller von Tsui Hark mit Jean-Claude Van Damme aus dem Jahr 1998 erscheint am 09.07.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischen DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar des Filmhistorikers Rolf Giesen, ein Making of und Trailer geplant.

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