News

Alain Delon-Klassiker mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc (Update)

WME veröffentlicht mehrere Filme mit Alain Delon im August auf Blu-ray Disc. "Endstation Schafott", "Borsalino & Co" und "Das Mädchen und der Mörder" erscheinen jeweils am 18.08.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD. Die ersten beiden Filme wurden neu in 4K abgetastet während "Das Mädchen und der Mörder" lediglich als "neu aufbereitet" beschrieben wird. Alle Mediabooks enthalten ein Booklet und werden in limitierter Auflage exklusiv bei Amazon erhältlich sein.

Update: "Endstation Schafott" erscheint am 20.11.2025 von Pidax auch als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung - ebenso wie bereits am 02.10.2025 "Der Eiskalte Engel".

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.