PMC Fact! 8 Lautsprecher in spezieller Auflage zum Sonderpreis erhältlich

Bildquelle: PMC / Besser Distribution

Zum Produktionsende der PMC Fact! 8 gibt es den ikonischen Lautsprecher nochmal in einer speziellen Auflage in Silk White, Walnut und Metallic Graphite zum Sonderpreis von 9.990 Euro pro Paar statt für 13.990 Euro pro Paar. Inklusive der 20-Jahre PMC-Garantie.

Die Besser Distribution hat sich bei dieser speziellen Edition, anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit mit PMC (Professional Monitor Company), die gesamte letzte Auflage gesichert.

Infos unter www.besserdistribution.com

