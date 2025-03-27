News

Thriller "Die Wärterin" erscheint auf Blu-ray Disc

Ascot Elite veröffentlicht "Die Wärterin" (Vogter) auf Blu-ray Disc. Der dänische Thriller mit Sidse Babett Knudsen (Borgen) über eine Gefängniswärterin, die sich an einem Häftling rächt, mit dem sie eine eine gewaltsame Vergangenheit verbindet, läuft bereits seit Februar in den deutschen Kinos und erscheint am 22.05.2025 mit deutschem und dänischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

