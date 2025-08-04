News

Sky baut Zusammenarbeit mit NBC Universal aus

Sky hat die Content-Lizenzpartnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit NBCUniversal verlängert und ausbaut. So sichert sich Sky neben dem Katalogangebot von Universal auch neue Filme wie "Wicked: Teil 2" und "Jurassic World: Wiedergeburt" für Abonnenten von Sky und dem Streaming-Angebot WOW. Außerdem stehen die Filme vorab im Sky Store zum digitalen Kauf und Verleih zur Verfügung.

Als Teil der Lizenzpartnerschaft sichert sich Sky erstmals einen Volume-Deal für ausgewählte Serien von NBCUniversal mit exklusiven Erstverwertungsrechte auf Sky und WOW, darunter der High-Tech-Spionagethriller "The Copenhagen Test" und die Comedy "The Paper".

