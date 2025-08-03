News
Thriller "Diva" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
04.08.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Diva" auf Ultra HD Blu-ray. Der französische Thriller von Jean-Jacques Beineix aus dem Jahr 1981 mit Frederic Andrei und Wilhelmina Fernandez erscheint am 09.10.2025 auf Ultra HD Blu-ray.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und französischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material ist u.a. ein Interview mit Jean-Jacques Beineix geplant.
