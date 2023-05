News

Paramount: Neues "Transformers: Aufstieg der Bestien"-Preview online

Paramount hat ein neues Preview für "Transformers: Aufstieg der Bestien" (Transformers: Rise of the Beasts) veröffentlicht:

Der neue Transformers-Film von Steven Caple Jr. (Creed II - Rocky's Legacy) mit komplett neuer Besetzung soll am 08.06.2023 in den deutschen Kinos starten. Bereits am 01.06.2023 erscheint außerdem eine neue "Transformers 6-Movie Collection" inklusive "Bumblebee" als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Set.

Offizielle Synopsis:

TRANSFORMERS: AUFSTIEG DER BESTIEN nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre! Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet.

