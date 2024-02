News

Oscar-Kandidat "The Zone of Interest" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht den Oscar-Kandidaten "The Zone of Interest" im Frühsommer auf Blu-ray Disc. Das Auschwitz-Drama mit Sandra Hüller läuft ab dem 29.02.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 14.06.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Noch m 29.02. erscheint der ebenfalls für den Oscar nominierte Thriller "Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller auf Blu-ray Disc sowie im April noch einmal als Mediabook mit zusätzlicher Bonus-Disc bei Amazon.de.

