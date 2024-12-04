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"ORF 2 Europe" sendet in HDTV

Der ORF strahlt jetzt auch das TV-Programm "ORF 2 Europe" in HDTV aus. "ORF 2 Europe HD" ist das einzige via Satellit frei empfangbare TV-Programm des öffentlich-rechtlichen österreichischen Fernsehens und kann auf der folgenden Frequenz via Astra 19.2° Ost empfangen werden:

11.273 MHz H, SR 22000, FEC 2/3 (DVB-S2/8PSK)

Die Ausstrahlung erfolgt ähnlich wie bei den Satelliten-Programmen von ARD & ZDF lediglich in 720p. "ORF 2 Europe HD" zeigt einen großen Teil des ORF 2-Programms bis auf einzelne Sendungen für die es keine Übertragungsrechte außerhalb Österreichs gibt.

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