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Sony: Neues PlayStation 5-Update 24.08-10.40.00 veröffentlicht
04.12.2024 (Karsten Serck)
Sony hat die neue Software 24.08-10.40.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Laut dem PS5-Systemsoftware-Update-Changelog bietet das Update die folgenden Optimierungen:
- Wir haben den Prozess der Übertragung von Daten von einer anderen PS5 aus verbessert und die Stabilität bei der Übertragung großer Datenmengen, wie Aufnahmen, optimiert.
- Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.
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