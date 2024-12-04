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Sony: Neues PlayStation 5-Update 24.08-10.40.00 veröffentlicht

Sony hat die neue Software 24.08-10.40.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Laut dem PS5-Systemsoftware-Update-Changelog bietet das Update die folgenden Optimierungen:

Wir haben den Prozess der Übertragung von Daten von einer anderen PS5 aus verbessert und die Stabilität bei der Übertragung großer Datenmengen, wie Aufnahmen, optimiert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

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