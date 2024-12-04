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Sony: Die ersten 8 Minuten von "Kraven the Hunter" online

Sony hat einen neues Preview für "Kraven the Hunter" veröffentlicht und zeigt die ersten acht Minuten online:

Der Marvel-Film mit Aaron Taylor-Johnson und Russell Crowe über die Ursprungsgeschichte des Marvel-Bösewichts Kraven soll am 12.12.2024 in den deutschen Kinos starten.

bereits erhältlich:

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