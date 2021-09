News

Offizieller "Star Trek: Prodigy"-Trailer online

Paramount hat via Twitter den offiziellen Trailer für "Star Trek: Prodigy" veröffentlicht. Die von CBS zusammen mit Nickelodeon produzierte neue Star Trek-Animationsserie für Jugendliche soll in den USA am 28.10.2021 beim Streaming-Dienst Paramount+ starten. Außerhalb der USA wurde bislang lediglich für Kanada der internationale Start von "Star Trek: Prodigy" konkret bestätigt.

ViacomCBS hatte aber zumindest bereits im August angekündigt, dass "Star Trek: Prodigy" ab 2022 als exklusives Paramount+ Original zum Deutschland-Start von Paramount+ verfügbar sein soll.

Der neue "Star Trek: Prodigy"-Trailer wurde im Rahmen des "Star Trek"-Day-Events veröffentlicht in dessen Rahmen auch ein neuer Trailer für die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" präsentiert wurde.

