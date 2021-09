News

Paramount feiert den "Star Trek Day" und 55 Jahre "Raumschiff Enterprise"

Paramount zelebriert den "Star Trek Day" als Live-Event mit verschiedenen Panels. Diese befassen sich vor allem mit den verschiedenen Star Trek-Serien aus 55 Jahren Star Trek-Geschichte von "Raumschiff Enterprise" bis zu "Star Trek Prodigy". Die Pilot-Episode von "Star Trek: The Original Series" wurde im US-Fernsehen am 08.09.1966 ausgestrahlt.

Der "Star Trek Day" aus dem Skirball Cultural Center in Los Angeles wird von Wil Wheaton und Mica Burton moderiert. Der Zeitplan orientiert sich am US-Publikum, welches für den Streaming-Dienst Paramount+ begeistert werden soll. Der YouTube Live-Stream wird am 09.09. um 02:00 Uhr in der Frühe beginnen. Aufzeichnungen der einzelnen Panels sollen später aber auch auf Abruf zur Verfügung stehen.

Eine komplette Übersicht zum Ablauf des "Star Trek Day" gibt es unter intl.startrek.com/day.

Passend zum "Star Trek Day" erscheinen in dieser Woche auch die ersten vier "Star Trek"-Kinofilme erstmals auf Ultra HD Blu-ray sowie im Oktober eine neue Steelbook-Edition der Raumschiff Enterprise-Serie auf Blu-ray Disc.

