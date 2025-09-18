PREVIEW: Erste Klangeindrücke der drei neuen Nubert nuVero nova-Lautsprecher 9, 14 und 18

Wir hatten direkt bei Nubert in Schwäbisch Gmünd die Chance, in die drei neuen Nubert nuVero nova-Modelle 9, 14 und 18 hineinzuhören - das ließen wir uns natürlich nicht entgehen und wir waren schon von der modernen, charakteristischen Optik der drei Schallwandler, kombiniert mit einer hochwertigen Verarbeitung bis ins Detail, sehr angetan. Wahlweise kann man die Boxen in hochglänzend weißer oder hochglänzend schwarzer Ausführung vorbestellen. Aber der Reihe nach - nach der Aufzählung typischer Merkmale der neuen Baureihe beginnen wir mit der nuVero nova 9, setzen anschließend mit der nuVero nova 14 fort und enden mit der riesigen Nubert nuVero nova 18.

Spezielle Formensprache der nuVero nova-Serie

Alle nuVero nova-Lautsprecher bringen, wie bereits erwähnt, eine sehr charakteristische Formensprache mit, die für einen hohen Wiedererkennungswert sorgt.

Merkmale der Nubert nuVero nova-Serie:

"WideStage" Musikalität: Alle Nubert nuVero nova-Modelle glänzen mit einem "völlig neuartigen Rundstrahlverhalten". Das komplette akustische Spektrum ist auch bei einer Hörposition wahrnehmbar, die deutlich außerhalb der Mitte liegt. Somit ist ein gleichbleibender Spitzenklang garantiert, auch wenn man sich frei im Raum bewegt. Auch bei Winkeln bis circa 60 Grad seitlich des Lautsprechers kann man noch in ausgezeichneter Qualität hören.

Diffusfeldentzerrung für bestmögliche Auflösung im Hochtonbereich: Ab einer Entfernung von rund 80 cm zwischen Lautsprecher und Hörposition kommt man im normalen Wohnraum ins sogenannte Diffusfeld, innerhalb dessen der reflektierte Schall stärker ausgeprägt ist als der Direktschall vom Lautsprecher. Mittels der von Nubert entwickelten Diffusfeldentzerrung ist es möglich, den Unterschied zwischen direktem und reflektiertem Schall gezielt auszugleichen. Dadurch ist das ganze Klangbild im Hochtonbereich feiner, transparenter und souveräner.

"UltraDirectivity" für nahezu optimale Homogenität: Ein homogen verteiltes, demnach absolut gleichmäßiges Hören im gesamten Raum ist mit "Ultra Directivity" möglich. Hier wurden verschiedene Entwicklungen von Nubert zusammengebracht. Und wichtig ist auch hier die schon erwähnte Diffusfeldentzerrung - zusammen mit dieser wird ein gleichmäßig ausgeprägtes, detaireich-klar durchzeichnetes Schallfeld, das "BalancedField", erschaffen. Auch dann, was in der Praxis meist der Fall ist, der Hörraum akustisch nicht perfekt austariert ist, wird flächendeckend eine realistische, transparente Musikwiedergabe garantiert.

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Einstellmöglichkeiten

Spezielle Einstellmöglichkeiten: Natürlich hängt die Klangqualität in jedem Raum auch immer davon ab, wo der Lautsprecher im Raum aufgestellt ist. Für Positionen nahe der Wand finden sich auf der Rückseite der Nubert nuVero nova-Lautsprecher zwei hochwertig ausgeführte Steckbrücken. Sie sind dafür da, gegebenenfalls eine Ortsentzerrung möglich zu machen. Zudem lässt sich die räumliche und auch die spektrale Ausgewogenheit des Klangbilds durch eine schaltbare Diffusfeldentzerrung perfektionieren. Mittels dieser Maßnahmen ist es auch in akustisch suboptimalen Umgebungen möglich, einen hervorragenden Klang zu generieren.

Neu entwickeltes Hoch- und Mitteltonmodul

Mittel- und Tieftöner mit vierlagiger Carbonfaser-Membran

Keine störenden Resonanzen: Mittels Nuberts selbst entwickelter "NonResonantTechnology" eliminieren die schwäbischen Ingenieure störende Resonanzen von herkömmlichen Metallhochtönern. Dadurch ist es möglich, dass Metallmembranen die von Nubert geforderte Natürlichkeit bieten können, und ein Klangbild mit enormer Klarheit, Transparenz und Seidigkeit wird Realität. Angetrieben wird der neue Mitteltöner von einem kraftvollen Neodym-Magneten. Zum Einsatz kommt ferner eine 4-lagige Carbon-Membran, leicht und belastbar, für eine exzellente Dymamik und enorme Impulstreue. Das räumliche Bild soll nach Nubert-Aussagen zudem ähnlich wie bei einer Punktschallquelle ausfallen.

Treiber mit enormer Belastbarkeit

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Klarer Bass: Impulstreue, Nachdruck, Tiefgang - all dies bieten die Nubert nuVero nova-Lautsprecher im Bassbereich. Auch hier setzen die Schwaben auf eine vierlagige Carbon-Membran in Kombination mit einem großzügig dimensionierten Magnetantrieb. Die Schwingspulen weisen ebenfalls einen hohen Durchmesser auf, stets im Sinne optimaler Belastbarkeit.

Hinter den Terminals sitzen hochwertige Frequenzweichen

Typisch Nubert: Wer Nubert kennt und die Betrebungen des Traditionsunternehmens bereits längere Zeit verfolgt, weiß auch, dass Nubert immer für bestmögliche Frequenzweichen-Technik steht. Und da macht die Nubert nuVero nova-Serie natürlich auch keine Ausnahme. Hochwertige, langzeitstabile Bauteile und ein konsequenter Aufbau gehen Hand in Hand.

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