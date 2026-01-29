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Neue 4K Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs von Capelight & Turbine

Capelight & Turbine Medien bringen zahlreiche Ultra HD Blu-rays, die bislang nur im Direktvertrieb erhältlich waren, in den kommenden Wochen auch in den allgemeinen Handel. Ebenfalls mit dabei sind die "Addams Family"-Komplett-Box auf Blu-ray Disc und drei Blu-ray 3Ds.

12.02.2026

19.02.2026

26.02.2026

05.03.2026

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