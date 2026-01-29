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Neue 4K Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs von Capelight & Turbine
29.01.2026 (Karsten Serck)
Capelight & Turbine Medien bringen zahlreiche Ultra HD Blu-rays, die bislang nur im Direktvertrieb erhältlich waren, in den kommenden Wochen auch in den allgemeinen Handel. Ebenfalls mit dabei sind die "Addams Family"-Komplett-Box auf Blu-ray Disc und drei Blu-ray 3Ds.
12.02.2026
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19.02.2026
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26.02.2026
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05.03.2026
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