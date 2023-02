News

Nubert bereitet großen B-Ware-Verkauf vor

Am kommenden Montag, den 13. Februar 2023, startet Nubert um 12 Uhr eine große B-Ware-Aktion mit stark reduzierten Preisen auf die eigenen Lautsprecher und Elektronik. Darüber hinaus gibt es auch reduzierte Preise bei einer großen Auswahl an HiFi-Komponenten namhafter Hersteller. Optische Mängel, z.B. Dellen, Kratzer oder Lackschäden, kann es geben - die Geräte sind technisch allerdings voll funktionsfähig und auch die Garantie besteht bei allen Aktionsangeboten weiterhin. Alle Komponenten wurden vom Nubert Service geprüft und funktionieren einwandfrei. Auf den jeweiligen Produktseiten kann man sich Beispielabbildungen von baugleichen Komponenten ansehen und sich über mögliche Einschränkungen informieren. Mit mehrfachen Kratzern im Lack oder Dellen am Gehäuse wird man sich anfreunden müssen, dafür gibt es dann aber auch einen guten Preis und außerdem kann man den Subwoofer oder Komponenten im Rack ja vielleicht gut verstecken. Wer über eine akustisch transparente Leinwand verfügt, kriegt auch Macken am Lautsprecher gut kaschiert.

Eine Übersicht über alle Aktionsartikel gibt es hier: www.nubert.de/sale/aktionen

