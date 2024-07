News

Neues Samsung TV-Streaming-Bundle mit Netflix & Disney+ nach Aus für Nebenkostenprivileg

Samsung QN95D

Seit dem 01. Juli dürfen die Kosten für den Kabel-TV-Anschluss nicht mehr automatisch auf Mieter und Mieterinnen umgeschlagen werden. Man kann sich von nun an also frei entscheiden, auf welchem Weg man TV-Inhalte empfangen möchte. Samsung nutzt diesen Anlass und bietet im Rahmen des "Made for Germany"-Aktionsprogramms Gratis-Zugang zu Streamingdiensten an:

Wer sich bis zum 31. Juli 2024 für ein Aktionsmodell entscheidet, kann für bis zu 24 Monate Netflix und Disney+ zusätzlich umsonst nutzen. Lineares TV empfängt man via HD+, Magenta TV, waipu.tv und Zattoo.

Die Aktionsmodelle umfassen den 2024er Neo QLED 8K-Fernseher QN900D, die neuen OLED-Fernseher wie den S95D in 55 bis 77 Zoll und zahlreiche weitere 4K-Modelle. Darunter auch der QN95D, der bei uns im Testbericht hervorragend abgeschnitten hat:

Alle Informationen zur Samsung "Made for Germany"-Aktion hier:

