News

Apple unterstützt HDMI-Passthrough mit Dolby Atmos in macOS

Apple unterstützt in der nächsten Generation seines macOS-Betriebssystems zukünftig auch die Durchleitung von Bitstreams über die HDMI-Schnittstelle. Dadurch soll es unter macOS Sequoia möglich werden, z.B. Dolby Atmos-Ton an einen AV-Receiver weiterzuleiten.

Dazu integriert Apple eine HDMI-Passthrough-Option in mehrere Apps. Statt der Einstellung in den Systemeinstellungen erfolgt die Anpassung der Tonausgabe in den einzelnen Apps für Apple TV, Apple Music und dem Media-Player Quicktime.

macOS Sequoia befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Die neue Version des Betriebssystems für Mac und MacBooks wird voraussichtlich im Herbst 2024 veröffentlicht. Ob auch die Apple TV 4K-Box mit tvOS 18 die Dolby Atmos-Wiedergabe als HDMI-Bitstream alternativ zum bislang verwendeten Dolby MAT 2.0-Verfahren unterstützen wird, ist noch offen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.